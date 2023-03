50% – EGOMANIJAKA

Čuli ste za teoriju urote koja kaže da je Tinderovim algoritmima stalo do toga da zapravo nikada ne nađemo srodnu dušu te da cijelo vrijeme dejtamo sa svojom prvom verzijom dejta. No kada se uzmu u obzir rezultati istraživanja sa Sveučilišta Flensburg iz 2020. godine, i nije tako čudno što ne možemo lako naći svoju ‘drugu polovicu’ kada je 50% Tinder korisnika između 18. i 27. godine zauzeto te ga koriste samo da si dignu razinu dopamina i nabustaju tako krhko samopouzdanje. Pumpaj, pumpaj!

4 – SVAKI ČETVRTI TINDER DEJT POSTANE VEZA

Što znači da prije toga morate imati posla s *#!?% frajera koji će vas iživcirati, razljutiti, rastužiti, izmanipulirati… Molimo nastavite niz. Ako trenutačno nemate pametnijeg posla, pošaljite novom frajeru na Tinderu 36 pitanja za zaljubljivanje američkog psihologa Arthura Arona. Ok, ne morate baš prije svakog dejta poslati i službeni upitnik kao ured za izdavanje viza, ali provucite tu i tamo koje pitanje u dopisivanju jer i stručnjaci kažu da je prije prvog dejta uživo dobro porukama stvoriti neku hiperosobnu vezu. Da, to se sada tako službeno zove.

0,1 SEKUNDA – DO FATALNE PRIVLAČNOSTI

Toliko nam, naime, treba od trenutka kada nam pogled padne na nečiju profilnu fotografiju da donesemo odluku hoćemo li je svajpati desno ili ne. No treba imati na umu i to da nam isto toliko vremena treba da donesemo odluku sviđa li nam se ta ista osoba ili ne u stvarnosti. U prijevodu, skinite ruku s Photoshopa i nemojte kreirati svog genijalnog avatara, ma koliko bili svjesni da svi muljaju i uljepšavaju pravo stanje. Savjet zlata vrijedan – bacite tu i tamo pogled na tekst na profilu, a ne samo na fotke. Vrijeme je da naučite nekoga oslovljavati imenom, a ne samo da im ulijećete s ‘Hi’ i ‘Bok’ te da napišete neku poruku koja ima veze s osobom koja vam se sviđa. Spada li ono klasično ‘Kako si’ u template poruke ili u domenu proširenih i personaliziranih spika, morat ćete otkriti sami.

2:1 – DOPAMINSKI BLUES

Jeste li možda čuli da se sve više frajera žali kako im nakon učestalog korištenja Tindera pada? Ovdje, naravno, mislimo prije svega na dobro raspoloženje. Naime, znanstvenici su dokazali da i samo svajpanje podiže razinu dopamina, no on se isto tako brzo spušta i tone u neviđene dubine ako ne dođe do onog ‘It’s a match!’ Uostalom, to nije ni čudno kada i istraživanja pokazuju da na jednu heteroseksualnu ženu, korisnika Tindera, dolaze dva frajera, što je rezultiralo time da frajeri doslovce sve živo svajpaju kako bi si povećali šansu da im se posreći. Ili je bolje reći matcha.

17. – 23. DAN – SAVRŠEN TAJMING ZA PRVI KONTAKT

Neovisno o tome jeste li u timu zec ili kornjača (čitaj – koliko vam zagrijavanja treba za prvi susret uživo), ne biste trebali predugo odgađati prvi dejt. Pa kada već želite brojke, čini se da ne valja ni prebrzo dogovoriti susret uživo, kao što ne valja čekati ni cijelu vječnost da se napravi prvi korak jer znanstvenici su izračunali da je savršeno vrijeme baš između 17. i 23. dana. (Nešto, kao da imamo još jednu menstruaciju!) U toj fazi već smo stvorili hiperosobnu vezu, ali još nemamo neke specifične predodžbe o predmetu simpatije da bismo se baš tako gadno razočarali. Iako vam možda još po kalendaru nije savršen termin za susret, obratite pažnju na crvene zastave. Tipa, bez problema ronite do najdubljih filozofskih pitanja, a on uporno ignorira vaša pitanja o susretu uživo. Hm, možda ste naletjeli baš na napušenu kornjaču te joj treba vremena da dođe k sebi.

3 MJESECA – MOZAK BYE BYE

Naravno da ima sjajnih izuzetaka, koji se sve dosad nisu uspjeli naći u stvarnom životu uživo jer su se posvetili pisanju eseja, traktata na WhatsAppu i mailu, nemaju vremena ili su možda zarobljeni u svom unutarnjem svijetu, ali i vaša baka zna da što dulje čekate, to je veća šansa da ćete se razočarati IRL. Zašto? Zato što vaš mozak nakon određenog vremena počinje ludovati i ispisivati najluđe idealizirane verzije osobe koju zapravo ne znate. Jednostavno, vaše tijelo počinje toliko čeznuti za osobom koja vam se sviđa, a ne možete je osjetiti, da svom snagom počinje uljepšavati njezin glas, geste, pogled, rečenice, čak i fiktivni seks, a u tom ste trenutku već na skliskom terenu da nekoga doista proglasite svojim virtualnim dečkom/curom. Mislite da smo zabrijali? Guglajte fantomsku bol.

16% IZGUBI INTERES AKO ODMAH ODGOVORITE NA PORUKU

Tako barem pokazuju rezultati istraživanja iz 2020. godine, što nas dovodi do pitanja je li možda Barney Stinson iz komedije ‘Kako sam upoznao vašu majku’, čovjek koji je prvi skovao pravilo – ‘čekaj tri dana’ možda ipak u pravu ili je Tinder u međuvremenu postao aplikacija za nerealizirane lovce, manipulatore i sadiste? Ok, selimo se u drugu vremensku zonu i nabavljamo aplikaciju koja odgovara na poruke s odgodom. Nemojte se samo čuditi ako na kraju ipak završimo s nekim emojiljupcem, jer istraživanja govore u prilog tome da je ona grozna hrpa voća i povrća u porukama ipak najbrži put do ljubavi i seksa. Naravno, stručno i pomno upakirana u pametnu konverzaciju, a ne natrpana lopatom. Sorry, igrači, ali prestari smo za vaše izopačene igrice. Javite nam se kada i ako odrastete.

